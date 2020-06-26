Бобруйчанку привлекли к ответственности за незаконное оказание услуг по написанию контрольных и курсовых работ

Факты осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации установили в ходе проверки сотрудники инспекции Министерства по налогам и сборам по г.Бобруйску. Об этом рассказали в пресс-центре инспекции МНС Республики Беларусь по Могилевской области.

Основанием для назначения проверки послужили обращения, поступившие на телефон доверия (Контакт-центр налоговых органов), а также обращения аналогичного характера, полученные инспекцией от других граждан.

В период с ноября 2019 по февраля 2020 женщина незаконно оказывала услуги по написанию контрольных и курсовых работ пяти заказчикам. Оказанию услуг предшествовали объявления, размещенные в сети Интернет. Оплачивались услуги перечислениями на карточку. Размер дохода, полученного от осуществления нелегальной предпринимательской деятельности, составил 425 рублей.

Решением экономического суда Могилевской области гражданка оштрафована на 81 рубль с конфискацией 50% дохода от незаконной деятельности на 212,5 рублей.

Также ей предъявлен к уплате единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц на 352 рубля.

В налоговой напомнили, что ответственность за осуществление незарегистрированной предпринимательской деятельности предусмотрена частью 1-1 статьи 12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Согласно данной норме законодательства нарушителю грозит штраф в размере до 100 базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до 100% суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.