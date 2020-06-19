Житель Бобруйска перевозил девять тонн спирта

Под Оршей милиция остановила фуру - среди легального товара обнаружили девять тонн спирта. Как сообщили в МВД, утром 17 июня в Оршанском районе на 585-м км автодороги Брест-Москва могилевские правоохранители задержали грузовой MAN.

- За рулем находился 36-летний житель Бобруйска, который официально вез из России тонизирующие напитки и сухари. При детальном осмотре полуприцепа оперативники нашли девять тонн спирта разлитого в 5-литровые бутылки в количестве 1800 штук. Документы на нелегальный груз отсутствовали, а его происхождение водитель объяснить не смог, - отметили в ведомстве.

Известно, что мужчина уже дважды привлекался к административной ответственности за незаконный оборот спиртосодержащей жидкости. Проводится проверка.