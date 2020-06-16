Житель Бобруйска обманул индивидуального предпринимателя из Могилева

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД г. Могилева с заявлением обратился 34-летний индивидуальный предприниматель, который утверждал, что неизвестный обманным путем завладел сразу несколькими дорогостоящими предметами, которые мужчина предлагает в аренду. Игровая приставка, очки виртуальной реальности, внешний жесткий диск и виртуальный автомат с контроллером движения на общую сумму в 2000 белорусских рублей не вернулись к законному владельцу, когда срок аренды истек. Возмущенный выходкой незнакомца, мужчина обратился в правоохранительные органы с просьбой вернуть принадлежащие ему предметы.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД г. Могилева выяснили, что чужую технику забрал 30-летний не работающий, ранее уже судимый за многочисленные кражи, грабежи и разбой житель города Бобруйска. Приехав в областной центр, он обратился к индивидуальному предпринимателю, чтобы арендовать заинтересовавшую его технику. Не чувствуя подвоха, владелец имущества заключил договор аренды, которого бобруйчанин придерживаться не стал. Он сразу же продал попавшие к нему в руки предметы, а деньги потратил на личные нужды. По истечению срока аренды он перестал выходить на связь с предпринимателем, не отвечал на его звонки.

Очередной обман обойдется гражданину дорого: по словам временно исполняющего обязанности по должности начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД г. Могилева майора милиции Сергея Лялькова, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователями будет дана правовая оценка.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД г. Могилева напоминают гражданам, проживающим на территории Ленинского района:

будьте внимательны и осторожны к посторонним людям, которым вы предлагаете услуги или совершаете различного рода сделки;

никогда не принимайте сомнительные предложения, даже если они кажутся вам выгодными;

покупая что-то с рук, прежде чем забрать интересующий вас товар и отдать деньги, внимательно рассмотрите его и, не выпуская из рук отдайте деньги;

не доверяйте деньги продавцу, пока вы не получили желаемый товар;

не соглашайтесь на подработку, условия которой оговорены только «на словах» и не закреплены документально.

Предлагая товар в аренду, убедитесь, что у Вас есть паспортные данные гражданина, с которым Вы заключаете сделку, на случай, если он перестанет выходить на связь, и его необходимо будет разыскать. Делайте копию паспорта и сохраняйте все данные о человеке, с которым заключаете сделку.

Помните, что сохранность вашего имущества и денежных средств зависит от вашего благоразумия!