Жаркая погода сохранится в Беларуси 12 июня
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До 34 градусов жары и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 12 июня, объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер ожидается восточный, северо-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 15-21 тепла, днем - 28-34 выше нуля, по северу - плюс 24-27.
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Жаркая погода сохранится в Беларуси 12 июня