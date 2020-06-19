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Завершается реконструкция мемориального комплекса в деревне Борки

belta.by 62 0

Завершается реконструкция мемориального комплекса в деревне Борки

Завершается реконструкция мемориального комплекса в деревне Борки Кировского района.

15 июня 1942 года деревня была сожжена карателями, погибли 1,8 тыс. ее жителей.

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