Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 64 районах Беларуси. Такая информация размещена на сайте Министерства лесного хозяйства.

Посещать лес временно запрещено почти на всей территории Гомельской области, кроме Ельского района. Запреты действуют в Барановичском, Березовском, Ивацевичском и Пружанском районах Брестской, а также в Бобруйском, Осиповичском, Горецком, Дрибинском и Кировском районах Могилевской области.

Временный запрет на посещение лесов действует в восьми районах Гродненской области: Ивьевском, Дятловском, Гродненском, Волковысском, Вороновском, Лидском, Мостовском и Щучинском. Ограничения введены также в восьми районах области: Новогрудском, Кореличском, Зельвенском, Берестовицком, Ошмянском, Свислочском, Слонимском и Сморгонском.

Что касается Минской области, запреты и ограничения на посещение лесов действуют почти во всех районах, за исключением Логойского, Борисовского и Копыльского.

Решения о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Главная цель запретов - обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда.

На сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта, с помощью которой можно оперативно отследить, в каких регионах временно запрещено посещать леса. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение без причинения ущерба влечет, согласно ст.15.29 КоАП, предупреждение или штраф до 25 базовых величин (1 БВ - Br27).

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