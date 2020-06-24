Задолженность по алиментам с 1 июля будут считать по-новому

Как пояснил консультант главного управления принудительного исполнения Министерства юстиции Юлиан Мисюкевич, изменения в системе расчета задолженности по алиментам предусмотрены Законом Республики Беларусь "Об изменении законов" от 18 декабря 2019 года. Этот документ вносит поправки и в Кодекс о браке и семье. Со следующего месяца задолженность по алиментам за тот период, когда должник не работал, будет рассчитываться на основе бюджета прожиточного минимума. На одного ребенка размер выплат составит 50%, на двух - 100%, на трех и более детей - 150% БПМ.

Сейчас задолженность определяется исходя из доходов родителя-должника за тот период, в течение которого он не платил. Если же человек в это время не работал, сумма рассчитывается на основе размера заработной платы по последнему месту работы. В том случае, когда с момента увольнения прошло более трех месяцев или отсутствуют соответствующие сведения о доходах, берется в расчет средняя зарплата работников по республике.

С 1 июля также вводится еще одно изменение, касающееся алиментов. Оно относится к должникам, которые не уплачивали деньги на содержание ребенка в период пребывания в составе Вооруженных Сил Беларуси, других войск и воинских формирований на срочной военной службе, прохождения альтернативной службы. В этом случае задолженность определяется в следующих размерах: на одного ребенка - 25%, на двух детей - 33%, на трех и более - 50% фактически полученного дохода. Вместе с тем эти особенности не будут действовать, если размер алиментов определен брачным договором, соглашением о детях или соглашением об уплате алиментов.

По-прежнему актуальным остается вопрос взыскания алиментов с должников, которые проживают за границей, в частности в России. В этом плане Минюст инициировал некоторые изменения, направленные на максимальное упрощение этой процедуры. Как предполагается, они будут внесены в соглашение о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов, заключенное в 2015 году между Беларусью и Россией.

По словам Юлиана Мисюкевича, в свое время это соглашение позволило значительно упростить процедуру взыскания алиментов на территории двух стран. Сейчас судебные постановления по таким делам не нуждаются в специальной процедуре признания. На основании заявления взыскателя документы направляются для исполнения через уполномоченные органы одной страны в уполномоченные органы другой страны. С белорусской стороны такими органами являются управления принудительного исполнения главных управлений юстиции областных, Минского городского исполнительных комитетов, с российской - территориальные органы Федеральной службы судебных приставов.

"Сегодня проводится активная работа по развитию этого соглашения. В частности, белорусская сторона вышла с инициативой внести в него изменения, направленные на еще большее упрощение процедуры. Мы предлагаем, чтобы по инициативе взыскателя исполнительные документы направлялись в том числе по месту получения должником дохода на территории другого государства. Пока этот вопрос прорабатывается. Поэтому говорить о том, что это однозначно заработает, еще рано", - сказал консультант главного управления.

По данным Минюста, за 2018 год к судебным исполнителям поступило 45 246 исполнительных документов о взыскании алиментов, а это 1,8% от всех поступивших в органы принудительного исполнения. В 2019 году эта цифра составила 44 533 документа, или 1,9%. В этом году на исполнение уже поступило около 18 тыс. документов, или 2,1%. Выходит, что в среднем более 120 человек ежедневно обращаются к судебным исполнителям с просьбой принудительно взыскать алименты.

Чтобы права несовершеннолетнего ребенка не были ущемлены, судебному исполнителю важно оперативно получать необходимую информацию о материальном положении должника. Минюст провел значительную работу в этом направлении, которая повысила эффективность органов принудительного исполнения. В частности, налажена связь с информационными ресурсами государственных органов и организаций.

"Уже сегодня судебный исполнитель, нажав одну кнопку, в режиме реального времени получает сведения о материальном положении должника, к примеру, о месте его работы, получаемых доходах, банковских счетах, транспортных средствах, недвижимости. Это способствует своевременному принятию мер по исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе", - отметил Юлиан Мисюкевич.

Сегодня судебный исполнитель может принять достаточно серьезные меры, чтобы побудить должника погасить задолженность. Речь идет не только об объявлении его в розыск и вызове на беседу. К человеку, который уклоняется от своих обязанностей, можно применить различные ограничения: арестовать деньги на счетах, иное имущество, в том числе транспортные средства, недвижимость, ограничить в некоторых правах - на выезд за пределы республики, управление автомобилем, посещение игорных заведений, пользование услугами связи, интернетом и др.

Если должник более трех месяцев в течение года не уплачивает алименты, его могут привлечь к уголовной ответственности. В этом случае могут применить такие меры наказания, как исправительные, общественные работы, ограничение или лишение свободы. К слову, в 2019 году потерпевшими по ст.174 Уголовного кодекса признаны более 5 тыс. несовершеннолетних. Иными словами, в отношении их родителей были применены меры этой статьи за уклонение от уплаты алиментов по судебному постановлению.

Для принудительного взыскания алиментов нужно обратиться с заявлением о возбуждении исполнительного производства в органы принудительного исполнения по месту жительства должника, приложив к нему исполнительный документ, выданный судом. По результатам рассмотрения пакета документов судебный исполнитель примет решение - о возбуждении (отказе) исполнительного производства или возврате документов.