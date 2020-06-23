За сутки в мире выявлено более 141 тыс. новых случаев коронавируса
belta.by 25 0
За сутки в мире выявлено более 141 тыс. новых случаев коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
Общее число заболевших превысило 9 млн человек.
Согласно данным университета, с начала пандемии выздоровели после лечения от COVID-19 более 4,5 млн человек.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Позднее ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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