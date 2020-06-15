За прошедшую неделю в Бобруйске и районе произошло 2 пожара

За период с 8 по 15 июня в Бобруйске – 1 пожар,

без гибели, в Бобруйском районе – 1 пожар, без гибели.

Также за прошедший период с 8 по 15 июня

подразделениями Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям было совершено: 8 выездов на горение мусора и (или) подгорание пищи; 1 выезд на короткое замыкание электропроводки, 14 раз выезжали на сработку пожарной сигнализации и 11 раз на оказание технической помощи организациям и населению.

Всего за 2020 год в городе Бобруйске произошло 34 пожара, 3 человека погибло. За аналогичный период 2019 года в городе Бобруйске произошло 40 пожаров, 3 человека погибли.

В Бобруйском районе с начала 2020 произошло 27 пожаров, 2 человека погибло. За аналогичный период 2019 года в Бобруйском районе

произошло 26 пожаров 1 человек погиб.

С начала 2020 года, в Республике Беларусь произошло: 2906 пожаров, погибло – 332 человека.

В Могилевской области с начала 2020 года произошло – 384 пожара, погибло - 44 человека.

Сектор пропаганды

и взаимодействия с общественностью

Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям