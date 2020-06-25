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Экономика

За 5 месяцев темп роста производства молока в сельхозорганизациях Бобруйского района составил 115%

mogilevnews.by 99 0

За 5 месяцев темп роста производства молока в сельхозорганизациях Бобруйского района составил 115%

За пять месяцев текущего года производства молока в сельхозорганизациях Бобруйского района составило почти 14 094 тонны (темп роста 115% к соответствующему периоду прошлого года), а реализация – 12 641 т (118%), сообщили в Бобруйском райисполкоме.

Удой молока на одну на одну корову с января по май составил в целом по району 1 603 килограмма  (+190 кг). А в филиале «Пищевик-Агро» ОАО «Красный пищевик» от буренки за 5 месяцев в среднем взяли 2 949 кг (+306 кг), в филиале «Воротынь» ОАО «БЗТДиА» – 2 771 кг (+716).

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