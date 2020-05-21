Выпускники с COVID-19 и контакты 1 уровня освобождаются от экзаменов

График выпускных экзаменов в 9-х и 11-х классах корректироваться не будет. Об этом сообщил начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома Андрей Заблоцкий.

- Как и планировалось, учебный год завершится в установленные сроки - 30 мая, - говорит Андрей Заблоцкий. - Что касается выпускных школьных экзаменов, они пройдут по графику, с учетом всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

Также Министерство образования разъяснило, как быть учащимся, которые не смогут присутствовать на экзаменах по причине выявленного у них COVID-19 и если выпускник является контактом первого уровня, и находится на самоизоляции.

- Для этого случая в ранее существующий перечень заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения учащихся от выпускных экзаменов, включен COVID-19. То есть, учащийся, у которого выявили коронавирус или же он является контактом первого уровня, не будет сдавать экзамен. Он будет признан отсутствующим по уважительной причине. В данном случае отметка в аттестат будет выставлена по итогам учебного года, - прокомментировал Андрей Заблоцкий.

Напомним, на прошлой неделе Министерство образования сообщило, что ЦТ-2020 начнется с 25 июня. То есть его старт перенесен почти на 2 недели (первые испытания были запланированы ранее на 13 июня). «В ближайшее время будет представлен новый график проведения ЦТ», - сообщил министр образования Игорь Карпенко.

Среди озвученных оргмоментов, необходимость которых диктует нынешняя эпидемиологическая ситуация, - тестирование по наиболее массовым предметам (русский язык и математика) разделят на два дня. Задания будут разные.

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