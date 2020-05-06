Выпас скота вблизи железной дороги запрещен и опасен!

За 2019 год в Республике Беларусь было допущено 22 случая экстренного торможения железнодорожного транспорта для предотвращения наезда на скот, 14 из которых предотвратить не удалось, в результате чего погибло 21 животное. В частности, в границах Могилевской области – 1, погибло 1 животное.

Все случаи стали возможными по причине пренебрежения правилами выпаса скота вблизи железнодорожных путей и являются результатом беспечности и недобросовестного отношения к общепринятым нормам и установленным правилам выпаса скота со стороны руководителей сельхозпредприятий и частных владельцев.

Столкновение поездов с домашними животными влечет за собой не только их гибель, но и создает угрозу безопасности движения поездов, наносит экономический ущерб Белорусской железной дороге и сельхозпредприятиям области, а также является причиной сбоев в графике движения пассажирских поездов. Кроме того, в результате экстренного торможения или столкновения возникает опасность травмирования пассажиров и работников локомотивных бригад.

Несмотря на то, что предприятиями Белорусской железной дороги регулярно проводится разъяснительная работа в сельскохозяйственных предприятиях, организациях, расположенных в 5-километровой зоне от железнодорожных путей, проблема безнадзорного выпаса скота и выхода его на железнодорожные пути по-прежнему остается актуальной. К сведению руководителей сельхозпредприятий: несоблюдение правил проезда гужевых транспортных средств и прогона скота через железнодорожные пути, выпаса скота вблизи железнодорожных путей влечет за собой административную ответственность в соответствии с ч. 3 ст. 18.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Также в 2020 году складывающиеся погодные условия характеризуются повышенным температурным режимом, что привело к началу пожароопасного сезона и случаям возгорания сухой растительности (травы) вдоль железнодорожных путей.

Причиной возгорания является человеческий фактор и ненадлежащая работа в организациях по предупреждению и своевременному принятию мер по ликвидации палов и случаев выжигания сухой растительности (травы). Стоит напомнить, что согласно ст. 15.57 и ст. 15.58 Кодекса об административных правонарушениях за незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов, виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин, за разжигание костров в запрещенных местах предусмотрено предупреждение или наложение штрафа до 12 базовых величин. В случае причинения ущерба в особо крупном размере наступает уголовная ответственность (ст.ст. 270, 276 Уголовного кодекса Республики Беларусь).