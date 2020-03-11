0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

Все учреждения образования Беларуси работают в штатном режиме — Минобразования

50 0

Все учреждения образования Беларуси работают в штатном режиме — Минобразования

Все учреждения образования Беларуси работают в штатном режиме. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования.

"На данный момент все учреждения образования Беларуси работают в штатном режиме. Закрытие школ в связи с коронавирусом пока не планируется, а если возникнет такая необходимость, то решение будет принимать Министерство здравоохранения", - рассказали в ведомстве.

В учреждениях образования соблюдаются все профилактические меры и рекомендации Минздрава. Также учреждения образования снабжены необходимыми санитарно-гигиеническими средствами. "Просим соблюдать правила личной гигиены. При малейших признаках заболевания нужно вызывать врача или обращаться к медицинским работникам", - добавили в Министерстве образования.

belta.by

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости