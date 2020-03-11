Все учреждения образования Беларуси работают в штатном режиме — Минобразования
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Все учреждения образования Беларуси работают в штатном режиме. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования.
"На данный момент все учреждения образования Беларуси работают в штатном режиме. Закрытие школ в связи с коронавирусом пока не планируется, а если возникнет такая необходимость, то решение будет принимать Министерство здравоохранения", - рассказали в ведомстве.
В учреждениях образования соблюдаются все профилактические меры и рекомендации Минздрава. Также учреждения образования снабжены необходимыми санитарно-гигиеническими средствами. "Просим соблюдать правила личной гигиены. При малейших признаках заболевания нужно вызывать врача или обращаться к медицинским работникам", - добавили в Министерстве образования.
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