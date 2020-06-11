Volkswagen столкнулся с ВАЗ в Бобруйском районе

Volkswagen и ВАЗ столкнулись в Бобруйском районе. ДТП произошло 9 июня в 12.25 на 22-м километре автодороги Бобруйск–Глуск.

Как сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома, 41-летний житель Кобрина, управляя автомобилем Volkswagen Caddy, проявил невнимательность, в результате столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074, который ехал впереди в попутном направлении.

Пострадала 32-летняя бобруйчанка, пассажирка ВАЗа, находившаяся на заднем сидении. С травмами женщину доставили в больницу.

- Причиной случившегося стало не что иное, как несоблюдение водителем дистанции перед двигавшимся впереди автомобилем, - отметили в Госавтоинспекции.

mogilevnews.by