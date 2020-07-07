Водитель «УАЗа», оставивший место ДТП в Бобруйске, задержан

1 июля в 15 часов 40 минут неустановленный водитель автомашины «УАЗ», двигаясь по ул. Орловского в Бобруйске в районе дома № 2, при совершении обгона попутного автобуса «МАЗ», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем «Рено» под управлением 36-летнего водителя.

В результате никто не пострадал. Автомобилям причинены механические повреждения. Совершив ДТП, водитель автомобиля «УАЗ» в нарушение Правил дорожного движения оставил место происшествия и скрылся.

4 июля принятыми мерами розыска сотрудниками ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома он был установлен и задержан. Им оказался 31-летний бобруйчанин. Его действиям дана правовая оценка: составлено 5 протоколов за различные административные правонарушения, среди которых совершение ДТП, оставление места ДТП, управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, отсутствие страховки и другие.