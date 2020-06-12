Вода соответствует нормативам во всех официально определенных рекреациях Могилевской области
mogilevnews.by 30 0
Специалистами санитарно-эпидемиологической службы Могилевской области за истекшую неделю (3 – 10 июня) проведены обследования всех, официально определенных решениями горрайисполкомов, мест отдыха у воды с организацией купания в Могилевской области.
- Отобрано 134 пробы воды открытых водоемов, - сообщили в отделении коммунальной гигиены Могилевского облЦГЭиОЗ. - Не соответствующих гигиеническим нормативам проб воды не выявлено.
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