Во все цвета радуги. Бобруйская молодежь помогла яслям-саду №76 облагородить игровые комплексы

Ко Дню города в рамках молодежной акции «День молодежи с пользой» активисты БРСМ помогли ГУО «Ясли-сад № 76 г. Бобруйска». Во дворе много игровых комплексов, которые получили вторую жизнь: их привели в порядок и разукрасили.

– Эта помощь очень важна, потому что раньше мы, сотрудники, сами готовили учреждение образования к новому учебному году. А с такими помощниками дело пошло быстрее. Я знаю не понаслышке, какой это труд, поэтому очень благодарна за помощь, – рассказала заведующий ГУО «Ясли-сад № 76 г.Бобруйска» Марина Канойко.

Красками и кистями вооружились актив Бобруйской городской организации ОО БРСМ (ОАО «Белшина», филиал ПУ «Бобруйскгаз» РУП «Могилевоблгаз», учащиеся Бобруйского государственного аграрно-экономического колледжа и Бобруйского государственного колледжа им. Ларина).

Активисты Бобруйской городской организации ОО БРСМ считают, что делают важное дело, помогая детям и воспитателям. В результате почти недельной работы игровые площадки не узнать: преобразились беседки, шины, скамейки и деревянный паровозик.

Кроме того, союзная молодежь подарила яслям-саду 50 игровых мячей, чтобы детки могли проводить время на свежем воздухе с пользой.