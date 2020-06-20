Во Вьетнаме открыли первый в мире отель, покрытый золотом внутри и снаружи

Во Вьетнаме появился первый в мире отель, который снаружи и внутри отделан 24-каратным золотом. Переливающееся на солнце 25-этажное здание Dolce Hanoi Golden Lake расположено в центре Ханоя. Оно строилось свыше десяти лет. И только в июне этого года в гостинице поселились первые постояльцы, сообщает Vietnam Insider.

Стены здания, площадь которого составляет 5 тысяч квадратных метров, облицованы покрытыми настоящим золотом керамическими плитками, привезенными из Японии.

В 6-звездочном отеле 342 номера. Во всех установлена позолоченная сантехника и мебель. Даже посуда здесь сделана из золота. Кроме того, на крыше отеля находится золотой бассейн.

Цены на номера начинаются от 250 долларов в сутки.

Золото для оформления интерьеров ранее применяли также в дубайском отеле Burj Al-Arab, Trump International Hotel в Лас-Вегасе и Emirates Palace в Абу-Даби. Но до сих пор фасады зданий драгоценным металлом не украшали.

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