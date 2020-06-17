Во имя жизни. О том, что значит быть донором, рассказали бобруйчане

Накануне отмечался Всемирный день донора крови. По статистике, переливание проводится каждому третьему жителю на планете. Вопрос нехватки донорской крови с каждым годом становится все острее – люди травмируются, попадают в аварии. Но сдать кровь во имя спасения жизни другого человека может любой желающий. Чаще всего она требуется при выполнении высокотехнологичных операций, в реанимациях, в травматологических, гематологических и хирургических отделениях. Донорская кровь необходима при родах и разной тяжести кровотечениях. В таких случаях спасительные капли жизни нужны достаточно быстро, когда счет идет на секунды.

Ежегодно около 160 тысяч пациентов в Беларуси получают живительную жидкость. На сегодня в Бобруйской зональной станции переливания крови числится около 2000 доноров. Это жители нашего города, а также Осиповичей, Глуска, Кировска. Их возраст – от 18 до 60 лет. Есть среди них и почетные. У донора берут за один раз 475 мл крови — это стандартная европейская доза.

Кстати, сдающий кровь должен иметь вес не менее 50 кг. Полное восстановление клеток крови происходит в течение двух месяцев. Интервал кроводачи составляет для мужчин два месяца, для женщин – три. У 41-летнего бобруйчанина Руслана Кравчука накануне была 35-я донация.

Официально донором на станции переливания он числится с 2003 года, у него вторая положительная группа крови. Мужчина работает заведующим отделением анестезиологии и реанимации в Бобруйском родильном доме. Впервые он сдал кровь еще в студенческие годы во время учебы в Гомельском медицинском университете.

– Я врач и осознаю, насколько это важно. Как реаниматолог я постоянно сталкиваюсь с ситуациями, когда, кроме переливания крови, человека ничто больше не спасет. Раньше безвозмездного донорства не было. Тогда практиковалось прямое переливание крови, от которого впоследствии категорически отказались, потому что появились инфекции, передающиеся через кровь. Ее стали карантинизировать и только потом пускать в оборот, – говорит Руслан Владимирович.

Так сложилось, что при рождении врач сам был спасен донорами – с матерью у него случилась групповая несовместимость. Для женщины это была уже не первая беременность.

– У матери первая группа крови. Ее первый ребенок за три года до меня родился мертвым. Во время «чистки» часть эритроцитов плода вместе с кусочками плаценты попала в ее организм, и у нее выработались антитела ко второй группе крови (а плод был, видимо, именно с этой группой). В таких случаях у женщин антитела могут попасть внутриутробно в кровь последующего ребенка, и его эритроциты начнут разрушаться. Происходит конфликт по групповой несовместимости. Так случилось и со мной, поскольку у меня вторая группа крови и в итоге развилась гемолитическая болезнь новорожденных. Я был спасен благодаря станции переливания крови и тому, что наука знает, как лечить в подобных случаях. Мне тогда переливали кровь четыре раза, и я выжил. Сейчас подобные ситуации реже случаются. Хотя наша детская реанимация периодически тоже проводит операции по замене крови, – рассказывает донор.

К слову, теща Руслана Кравчука – почетный донор Беларуси. Она до 60 лет сдавала кровь, у нее насчитывается более 50 донаций. Сам мужчина ответственно подходит к этому делу, следит за питанием, физической формой, не позволяет излишеств и ведет здоровый образ жизни.

Такой же подход и у его коллеги по кроводаче 26-летнего­ Юрия Жилкина. Молодой человек работает пожарным в ПАСЧ №1 и сдает кровь с 2014 года.

– Моя профессия связана с помощью людям, спасть я продолжаю их и в выходные вот таким способом. Однажды решил попробовать, каково это – быть донором, подойдет ли мне это. И вот уже 6 лет я регулярно занимаюсь сдачей крови на безвозмездной основе. У меня вторая положительная группа. Мне приятно осознавать, что кому-то она реально поможет и спасет жизнь, – делится Юрий.

Перед очередной донацией молодой человек соблюдает определенную диету, старается хорошо выспаться, чтобы прийти на процедуру в хорошей форме, полным сил и энергии. Перед этим пьет чай с сухариком. Его коллеги по службе относятся к этому с большим пониманием, да и сами нередко участвуют в таком благом деле.

Напоследок скажем о том, какие документы нужно предоставить, чтобы стать донором. Итак, при себе нужно иметь паспорт со штампом прописки, военный билет или приписное свидетельство. Необходимо также принести справку из поликлиники по месту жительства. У мужчины должно быть заключение терапевта и сведения о прохождении флю­орографии (на протяжении года). Женщинам нужна запись о посещении гинеколога на протяжении последних шести месяцев. Кому нельзя сдавать кровь? Если донор перенес острое рес­пираторное заболевание, кровь можно сдать через месяц, если была проведена операция — только через полгода. Если же претендент на донорство перенес вирусный гепатит или другие инфекционные заболевания (их в перечне свыше сорока), в сдаче крови ему будет отказано. Накануне кроводачи нельзя пить алкоголь и лекарственные препараты, желательно также выспаться и не курить. Сама процедура сбора крови совершенно безболезненная и даже полезная, так как стимулирует организм к воспроизводству крови и ее компонентов.