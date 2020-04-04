Вниманию субъектов хозяйствования

Вниманию руководителей субъектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, развлекательных и игорных заведений (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Управление торговли и услуг Бобруйского городского исполнительного комитета информирует, что в соответствии Планом мероприятий по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID – 19, в г. Бобруйске, утвержденным решением Бобруйского городского исполнительного комитета от 03.04.2020 № 7-39, необходимо обеспечить:

использование работниками объектов, имеющих непосредственный контакт с посетителями, средствами защиты органов дыхания (масками), перчаток и антисептиками для обработки рук;

разобщение посетителей в объектах общественного питания, разместив столы для обслуживания посетителей на расстоянии не менее 1,5 метров от друга;

отмену в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, магазинах проведение мероприятий для детей, групповых презентаций, дегустаций, рекламных акций и др.;

контроль за качеством и кратностью проводимых текущих уборок и проветриванием помещений;

дезинфицирующими средствами в количествах, достаточных для проведения ежедневных текущих дезинфекционных мероприятий;

условия соблюдения работниками и посетителями (покупателями) правил личной гигиены;

прием посетителей парикмахерских, тату-салонов, салонов красоты, салонов перманентного макияжа и других объектов бытового обслуживания по предварительной записи с интервалом между клиентами не менее 5 минут;

в прикассовых зонах разрыв потока покупателей на расстояние не менее 1,5 метров друг от друга (путем обозначения на полах разметок с сигнальной расцветкой).

С 3 апреля 2020 г. ограничить функционирование в ночное время суток (установить время работы до 23.00) общедоступных объектов общественного питания, ночных клубов, казино, развлекательных центров и других заведений.

Запретить:

с 3 апреля 2020 г. предоставление услуг кальян-сервисов;

с 4 апреля 2020 г. - реализацию в объектах торговли, в том числе АЗС, общественного питания алкогольных напитков и пива с 22.00 до 08.00.