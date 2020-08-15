Вакцину от гриппа в сентябре получат все медучреждения Могилевщины

Вакцина против гриппа во все медучреждения Могилевской области поступит в сентябре. Информацию подтвердили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Кампания иммунизации начнется с середины сентября. Всего по региону планируют привить 416 тысяч человек. В первую очередь тех, кто подвержен риску осложнений. Все вакцины – импортные. «Гриппол Плюс» – российского производства. «Ваксигрип тетра» – французского, а вакцина от гриппа «Инфлювак» выпущена в Нидерландах.

Закупки предусмотрены за счет республиканского и местных бюджетов, и, конечно, за счет внебюджетных средств. По итогам прошлого сезона против гриппа на Могилевщине привили более 40% населения. Именно вакцинация – официально констатируют в областной санслужбе – эффективно помогает предупреждать случаи тяжелых пневмоний и другие серьезные последствия, которые способен спровоцировать вирус гриппа.