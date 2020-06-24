В январе — мае в Могилевской области построено почти 1,2 тыс. новых квартир

В январе - мае 2020 года в Могилевской области организациями всех форм собственности построено 1 194 новые квартиры. Введено в эксплуатацию 96,6 тыс. кв.м общей площади жилья. Об этом сообщили в главном статистическом управлении региона.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено 53,1 тыс. кв.м, или 55% от общего объема введенного жилья. В том числе с использованием государственной поддержки – 48,5 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 16,6 тыс. кв.м жилья, или 17,2% от общего ввода по региону.