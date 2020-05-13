В водоемах Бобруйского района купаться запрещено

Пока погода не особо радует солнечными лучами. Однако тепло вот-вот и вернется. И в это время многие отправятся на отдых поближе к водоемам.

Поэтому нелишним будет напомнить, что на основании п. 2 ст. 29 Водного кодекса Республики Беларусь, п. 4 Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, утвержденных постановлением Совмина Республики Беларусь от 11 декабря 2009 г. №1623, Бобруйский районный исполнительный комитет принял решение об установлении мест в районе, где запрещено купание. Это мелиоративные каналы, пруды, пруды-копани, расположенные на землях общего пользования и землях запаса, обводненные карьеры, противопожарные водоемы, озера, реки.

Данное решение принято в связи тем, что для купания пригодны только водоемы, которые оборудованы в соответствии с требованиями безопасности. Таких на территории Бобруйского района нет.

К слову, статьей 23.63 КоАП Республики Беларусь предусмотрена ответственность за купание в запрещенных местах рек, озер, или иных водоемов в виде штрафа от одной до трех базовых величин.