В Титовке горел автомобиль, беседка и сарай

Днем 10 июня на телефон 112 поступило сообщение о пожаре по ул. 1 Мая в Бобруйске. По прибытии на место спасателей происходило горение двух хозяйственных построек и легкового автомобиля. Хозяева находились на улице.

В результате пожара огнем уничтожен навес под мангал и деревянная беседка. Поврежден легковой автомобиль БМВ7 2002 г.в., кровля сарая, расположенного на соседнем участке.

Причина пожара устанавливается. По данному факту проводиться проверка.

МЧС напоминает:

Если Вы стали очевидцем пожара – немедленно сообщите спасателям по тел. 112! Для тушения пожара можно использовать подручные средства – воду, песок, плотную ткань или огнетушитель.

Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям.