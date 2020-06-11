В Титовке горел автомобиль, беседка и сарай
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Днем 10 июня на телефон 112 поступило сообщение о пожаре по ул. 1 Мая в Бобруйске. По прибытии на место спасателей происходило горение двух хозяйственных построек и легкового автомобиля. Хозяева находились на улице.
В результате пожара огнем уничтожен навес под мангал и деревянная беседка. Поврежден легковой автомобиль БМВ7 2002 г.в., кровля сарая, расположенного на соседнем участке.
Причина пожара устанавливается. По данному факту проводиться проверка.
МЧС напоминает:
Если Вы стали очевидцем пожара – немедленно сообщите спасателям по тел. 112! Для тушения пожара можно использовать подручные средства – воду, песок, плотную ткань или огнетушитель.
Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям.
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