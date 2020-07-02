В тесноте да не в обиде? История о земельном участке и заборе на нем

Соседство чужих людей под одной крышей, совместное пользование одним земельным участком иногда проходят довольно драматично. Потому что, бывает, одна сторона настроена доброжелательно и рассчитывает на здоровые соседские взаимоотношения, а другая ведет себя воинственно, снова и снова создавая конфликтные ситуа­ции. Свидетелем такового пришлось стать по службе государственному судебному эксперту Бобруйского меж­районного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

Начало истории уносит нас в 90-е годы. Именно тогда у супругов Рощиных (фамилии изменены – прим. авт.) распадается брак, и мужчина принимает решение уехать за границу. Свою долю дома и, соответственно, земельного участка (а это большая часть – 51/100) он продает гражданке Лебедевой, которая и представить себе не могла, какие проблемы придут в ее жизнь вместе с новой соседкой.

С потерей большей половины дома Рощина смирилась, а вот «делиться» еще и «своей» землей с чужими она не собиралась и разделила шесть соток забором. Распорядилась закрепленными долями так, как ей вздумалось. Лебедева, будучи по натуре спокойным и интеллигентным человеком, не стала ссориться с совладелицей и долгое время пользовалась участком на условиях, навязанных Рощиной. Однако у той «аппетиты» росли, и женщина время от времени двигала забор, расширяя свои владения. В конце концов она так стеснила соседей, что те, чтобы попасть в свою часть дома или пройти под окнами, были вынуждены двигаться бочком. Терпела семья Лебедевых и другие неудобства: хозяйственные постройки и сооружения стояли очень плотно друг к другу, а на маленький огородик и вовсе не хватало места. В то время как Рощину огородные и садовые дела не интересовали: весь свой участок она не использовала, видимо, ее цель сводилась к одному — не отдавать квадратные метры земли законной собственнице. Усложняло ситуацию и то, что Лебедева не могла провести в дом ни канализацию, ни воду, ни газ, так как Рощина не разрешала копать траншеи под трубы на «ее» земле.

Желая разрешить конфликт законным путем, Лебедева обратилась в земле­устроительную службу для раздела участка. Однако это оказалось невозможным по причине его небольшой площади. В таком случае женщина попросила специалистов определить порядок пользования земельным участком двумя собственниками, однако и предложенный вариант не удовлетворил Рощину — она сломала поставленный соседкой забор. Лебедевой ничего не оставалось, как обратиться в суд, который и поручил государственному судебному эксперту Бобруйского межрайонного отдела ГКСЭ проведение строительно-технической экспертизы.

– Эксперт проводит осмотр земельного участка и разрабатывает один или несколько вариантов пользования участком. Учитываются особенности территории, доля собственности каж­дой стороны, имеющиеся постройки и пожелания собственников, — говорит государственный судебный эксперт Елена Овчинникова. — В данном случае суд ставил вопрос: возможно ли определить порядок пользования земельным участком, согласно долям, без территории общего пользования? Дело в том, что общая территория впоследствии может опять стать камнем преткновения сторон. Поэтому я разработала три варианта пользования участком обоими собственниками без выделения земли общего пользования, и один из них лег в основу решения суда. В судебном заседании сторонам также напомнили, что за препятствование исполнению судебного решения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Осталось добавить, что Лебедева наконец получила свои законные три с «хвостиком» сотки земли и смогла засеять огород.

На заметку: для определения порядка пользования земельным участком граждане вправе в досудебном порядке обращаться к экспертам в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области и Бобруйский межрайонный отдел.

Ирина Рачковская, главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.