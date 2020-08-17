В субботу бобруйчан выслушают

22 августа с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведут:

ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ КИСЕЛЬ, первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18. Курируемые вопросы: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, землепользование; вопросы жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт и коммуникации, сбор и переработка вторичных отходов.

ВИТАЛИЙ АНТОНОВИЧ ГРАХОВСКИЙ, заместитель главы администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76 52 33. Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образование, социальная защита.

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ ОДИНОЧЕНКО, управляющий делами администрации Первомайского района г.Бобруйска по тел. 77 75 17. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.