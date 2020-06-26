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В субботу бобруйчан выслушают

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В субботу бобруйчан выслушают

27 июня  с 9.00 до 12.00  «прямую телефонную линию» проведут:
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ СТУДНЕВ, председатель Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18.
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ЛИСОВСКИЙ, глава администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76 52 33.
ВИТАЛИЙ ЭДУАРДОВИЧ ВЛАСЕВИЧ, глава администрации­ Первомайского района г.Бобруйска по тел. 77 75 17.

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