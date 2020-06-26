В субботу бобруйчан выслушают

27 июня с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведут:

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ СТУДНЕВ, председатель Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18.

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ЛИСОВСКИЙ, глава администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76 52 33.

ВИТАЛИЙ ЭДУАРДОВИЧ ВЛАСЕВИЧ, глава администрации­ Первомайского района г.Бобруйска по тел. 77 75 17.