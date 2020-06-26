В субботу бобруйчан выслушают
65 0
0
27 июня с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведут:
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ СТУДНЕВ, председатель Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18.
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ЛИСОВСКИЙ, глава администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76 52 33.
ВИТАЛИЙ ЭДУАРДОВИЧ ВЛАСЕВИЧ, глава администрации Первомайского района г.Бобруйска по тел. 77 75 17.
Читайте
также
также
-
Сплав опыта и молодости. 26 июня отмечается День работников прокуратуры
-
В субботу бобруйчан выслушают
-
За время работы профсоюзной горячей линии удалось отстоять продление контрактов для 8 человек
-
100 лет комсомолу Беларуси
-
Перерасчет сумм за отопление произведен в «жировках» за май
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости