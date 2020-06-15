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В субботу бобруйчан выслушают

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В субботу бобруйчан выслушают

20 июня с 9.00 до 12.00  «прямую телефонную линию» проведут:

ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ОМЕЛЮСИК, ­заместитель председателя Бобруйского горисполкома по тел. 68 00 18 . Курируемые вопросы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образован­ие, здравоохранение, спорт и туризм, печать, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, СМИ.
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ КОРОТЧЕНЯ, первый заместитель главы администрации Ленинского района г.Бобруйска по тел. 76 52 33. Курируемые вопросы: жилищно-коммунальное и дорожное  хозяйство, содержание и уборка территории рай­она.­
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОЦКИЙ, первый заместитель главы администрации Первомайского района г.Бобруйска по тел.  77 75 17.   Курируемые вопросы: жилищно - коммунальное хозяйство.

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