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В России разблокируют Telegram

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В России разблокируют Telegram

В России больше не будут приниматься меры для блокировки мессенджера Telegram. По данным пресс-службы Роскомнадзора, снятие требований по ограничению доступа к мессенджеру согласовано с Генеральной прокуратурой РФ.

В Роскомнадзоре поясняют: решение принято из-за высказанной основателем мессенджера Павлом Дуровым готовности противодействовать терроризму и экстремизму.

Telegram в России блокируют с апреля 2018 года. Таганский суд принял такое решение из-за отказа компании передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей, подозреваемых в причастности к террористическим организациям. Однако, несмотря на все усилия по блокировке, мессенджер продолжает работать, им пользуются в том числе органы государственной власти. В Telegram-каналах, в частности, публикуется официальная информация, связанная с пандемией коронавируса в России.

belta.by

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