В профсоюзный фонд страхования медиков поступило почти 750 тыс. рублей

Фонд страхования медиков был создан в начале апреля при профсоюзе работников здравоохранения. Он формируется за счет солидарных отчислений всех отраслевых профсоюзов и добровольных пожертвований граждан. На 29 апреля профсоюзы перечислили в фонд более 630 тыс. рублей, свыше 117 тыс. рублей - личные взносы людей.

К слову, свои пожертвования в этот фонд направили около 6 тыс. человек. По словам Михаила Орды, это своего рода показатель сплоченности белорусского общества, его готовности объединить свои усилия в сложный период.

Чтобы получить помощь из этого фонда, достаточно предоставить копию больничного листка и запрос от первичной профсоюзной организации учреждения здравоохранения. Комиссия по распределению денежных средств фонда, которая создана при отраслевом профсоюзе, оперативно рассмотрит представленные документы. "Мы определили для себя максимальный срок - после предоставления необходимых документов выплаты должны быть произведены не позднее трех дней. Из фонда уже перечислено Br25 тыс. в качестве материальной помощи", - отметил председатель ФПБ.

Профсоюзные организации всех отраслей оказывают и другую помощь учреждениям здравоохранения. В частности, закупают и передают в больницы и поликлиники маски, защитные медицинские комбинезоны, дезсредства.