В Могилеве при регистрации в ГАИ электромобилей, их владельцы получают зеленые номера. Об этом сообщил заместитель начальника УГАИ УВД Могоблисполкома Владислав Бордиловский.

Собеседник отметил, что владельцы такого транспорта со старыми номерами не обязаны их менять на новые. Срок действия прежних регистрационных знаков не ограничен.

«Зеленые номера на электромобилях – международная практика. Их устанавливают, чтобы машины с электрическими двигателями отличались в общем потоке, - рассказал Владислав Бордиловский. - В Могилевской области зарегистрировано пока только 4 электромобиля и 2 электробуса».

К слову, номера с зелеными буквами, цифрами и окантовкой можно получить для всех видов транспортных средств – как для легковых и грузовых авто, так и для автобусов и мототранспорта – приводимых в движение электродвигателем.

Введение зеленых номеров связано с вступлением с 1 июля 2020 года в законную силу изменений №9 СТБ 914-99 (ИСО 7591:1982) «Знаки регистрационные и знак отличительный транспортных средств», утвержденных постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 12.12.2019 №70.