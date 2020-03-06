В Могилевской области работает «горячая линия» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции
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В Могилевской области организована работа «горячей линии» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции по номеру телефона 8(0222) 63-53-60.
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