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В Могилевской области работает «горячая линия» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции

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В Могилевской области работает «горячая линия» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции

В Могилевской области организована работа «горячей линии» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции по номеру телефона 8(0222) 63-53-60.

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