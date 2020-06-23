В Минске откроют фонд помощи по стерилизации и лечению бездомных кошек

Фонд помощи бездомным кошкам "Квакайзер" планируют создать в Минске, передает БЕЛТА.

Автор идеи Илона Масловская рассказала, что команда волонтеров уже неоднократно спасала бездомных животных: оставляли себе, отдавали родителям и друзьям, подлечивали и выпускали обратно на улицу, пристраивали в новые дома к небезразличным незнакомцам.

В какой-то момент волонтеры поняли, что для решения проблемы необходимо проводить массовую стерилизацию бездомных кошек. С этой задумкой волонтеры пришли на конкурс Social Weekend. Проект они назвали "Квакайзер" в честь первого котика, который появился у Илоны и ее мужа. В финал проект не прошел, но они по-прежнему намерены реализовать свою идею.

"Для начала планируем создать юридическое лицо и зарегистрировать благотворительную организацию — фонд помощи бездомным кошкам "Квакайзер". Потом хотим арендовать помещение (скорее всего, в Сухарево, где мы живем). Далее будем обзванивать ветклиники и узнавать их цены на услуги. С теми, кто предложит лучшие условия, будем сотрудничать", — пояснила активист.

Волонтеры начнут отлавливать бездомных кошек, после чего ветврач стерилизует и подлечит животных. Кошки смогут отдохнуть после операции, а затем им найдут семью или выпустят обратно на улицу. "Мы думали открыть приют, но в нем можно разместить всего 30 кошек, а что делать с остальными? Потому и решили создать не приют, а целую систему помощи кошкам. Так у нас есть шанс замедлить и однажды остановить процесс размножения бездомных животных без применения силы", — отметила Илона Масловская.