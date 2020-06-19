В Мачулищах производятся работы по ремонту взлетно-посадочной полосы. Их выполняет 83-й отдельный ордена Красной Звезды инженерно-аэродромный полк

В солнечные дни на военном аэродроме 50 смешанной авиабазы в населенном пункте Мачулищи производятся работы по ремонту взлетно-посадочной полосы.

Ее выполняют представители единственного в Республике Беларусь подразделения, которое способно произвести эту важнейшую задачу, – 83-го отдельного ордена Красной Звезды инженерно-аэродромного полка.

Ежегодно личный состав полка с начала марта разъезжается по всей Республике по объектам строительства и ремонта военных объектов. Самой ответственной работой является ремонт аэродромов. Не зря одним из девизов в полку является девиз – «Путь в небо начинается с аэродрома, с взлетно-посадочной полосы!».

В 2020 году большая честь выполнять работы по ремонту взлетно-посадочной полосы на самом крупном аэродроме Республики выпала второму инженерно-аэродромному батальону 83 отдельного инженерно-аэродромного полка, командиром которого является подполковник Ильенко Александр Викторович. Офицер всегда готов

к выполнению самых сложных задач, назначается старшим на самых ответственных объектах строительства. Недаром 19 июля подполковник Александр Ильенко Министром обороны Республики Беларусь был награжден государственной наградой – медалью «За безупречную службу III степени».

Личный состав батальона в настоящее время занимается демонтажом ветхих плит и установкой новых на взлетно-посадочную полосу. Работа начинается ранним утром и заканчивается поздним вечером, ведь задачу нужно выполнить в определенные сроки.

Уверен, что ремонт взлетно-посадочной полосы будет выполнен качественно и в срок, ведь эту работу выполняют настоящие профессионалы…

Заместитель командира 2-го инженерно-аэродромного батальона войсковой части 20392 капитан Алексей Блудов