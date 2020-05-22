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Общество

В инспекции по налогам и сборам Бобруйска новый начальник

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В инспекции по налогам и сборам Бобруйска новый начальник

Приказом Министра по налогам и сборам Республики Беларусь на должность начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по городу Бобруйску назначена Лилия Владимировна Наронская.

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