В инспекции по налогам и сборам Бобруйска новый начальник
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Приказом Министра по налогам и сборам Республики Беларусь на должность начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по городу Бобруйску назначена Лилия Владимировна Наронская.
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