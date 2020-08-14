В графике работы кассы театра в Бобруйске произошли изменения

В графике работы кассы Могилевского областного театра драмы и комедии имени В.И.Дунина-Марцинкевича, работает который в Бобруйске, с 14 августа произошли изменения.

Как сообщили в учреждении культуры, до 12 сентября касса работает со среды по воскресенье с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. Выходные: понедельник и вторник.

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