В графике работы кассы театра в Бобруйске произошли изменения
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В графике работы кассы Могилевского областного театра драмы и комедии имени В.И.Дунина-Марцинкевича, работает который в Бобруйске, с 14 августа произошли изменения.
Как сообщили в учреждении культуры, до 12 сентября касса работает со среды по воскресенье с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. Выходные: понедельник и вторник.
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