В экспортной онлайн-ярмарке примут участие предприятия Могилевской области и Китая

Онлайн-ярмарки поспособствуют расширению сотрудничества между предприятиями Китая и Могилевской области. Инициатором их проведения стала Чжэцзянская экспортная онлайн-выставка, в открытии которой принял участие и представитель Могилевской области совместно с представителями Российской Федерации, Казахстана, Индии и Филиппин. Об этом рассказали в Могилевском агентстве регионального развития.

Первая онлайн-ярмарка «Товары для отдыха и строительная фурнитура» стартовала 15 июня. Она продлится пять дней. На площадке ярмарки в видеоконференции с применением облачных технологий примут участие более 60 компаний-покупателей товаров для отдыха и строительных материалов из стран АСЕАН и Индии, а также 40 внешнеторговых предприятий уезда Дэцин Китая. Ее участникам будут предложены организатором цифровые услуги «облачных» презентаций, «облачного» продвижения товара и «облачных» переговоров, а также всесторонняя и многомерная демонстрация выставочных экспонатов, что поспособствует реализации сделок между покупателем и продавцом в онлайн-формате.

Аналогичные онлайн-ярмарки запланированы на июль и сентябрь.