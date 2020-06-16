В Бобруйском районе в ДТП пострадала водитель и ее 8-летняя пассажирка
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15 июня в 15 часов 25 минут вблизи поселка Глуша Бобруйского района 45-летняя бобруйчанка, управляя автомобилем Opel Insignia, проявила невнимательность, не выбрала безопасную скорость движения, ее автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на припаркованный на противоположной обочине Ford Mondeo.
Как итог, водитель Opel Insignia и ее 8-летняя пассажирка получили травмы, с которыми госпитализированы в хирургическое отделение.
Ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности – поэтому девочке удалось избежать серьезных травм.
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