В Бобруйском районе в ДТП пострадала водитель и ее 8-летняя пассажирка

15 июня в 15 часов 25 минут вблизи поселка Глуша Бобруйского района 45-летняя бобруйчанка, управляя автомобилем Opel Insignia, проявила невнимательность, не выбрала безопасную скорость движения, ее автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на припаркованный на противоположной обочине Ford Mondeo.

Как итог, водитель Opel Insignia и ее 8-летняя пассажирка получили травмы, с которыми госпитализированы в хирургическое отделение.

Ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности – поэтому девочке удалось избежать серьезных травм.