В Бобруйском районе сгорел дачный дом. Виновником ЧП, вероятно, стал старый холодильник

28 июля в 8.41 в центр оперативного управления Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям на линию «112» поступило сообщение о пожаре дачного дома в СТ «Колосок» Вишневского сельского Совета Бобруйского района.

О случившемся сообщил сосед. Сами хозяева уехали с дачи накануне вечером. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило горение дома по всей площади. В результате пожара деревянный одноэтажный дачный дом с мансардным этажом уничтожен огнем. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Рассматриваемая причина пожара – аварийный режим работы электросети. Со слов хозяев, на даче эксплуатировался холодильник, которому было гораздо больше 10 лет. Уезжая в город, дачники оставили электроприбор включенным в розетку. Этот факт и мог привести к пожару.

К слову, одной из основных причин возникновения пожаров является нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Напоминаем, что при эксплуатации электрооборудования запрещается:

- оставлять без присмотра включенные электроприборы (за исключением оборудования, эксплуатационной документацией на которое допускается его работа без присмотра);

- перегружать электрическую сеть;

- пользоваться поврежденными (неисправными) розетками.

Самое важное! Возьмите за правило: перед использованием любых электроприборов внимательно изучить инструкцию по их эксплуатации! И помните, чем старше электроприбор, тем он опасней в «пожарном отношении».

Гораздо легче и дешевле вынуть вилку из розетки, починить электропроводку, заменить старый электроприбор, чем ремонтировать или отстраивать собственное жилье.

Елена Кричко,

инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям