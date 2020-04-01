В Бобруйском районе пьяный водитель наехал на столб линии ЛЭП

Водитель «БМВ» в Бобруйском районе наехал на столб линии ЛЭП и на заборное ограждение одного из частных домовладений. ДТП произошло 30 марта в деревне Селиба.

Как сообщили в УВД облисполкома, 44-летний водитель, местный житель, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и не выбрал безопасную скорость. По результатам освидетельствования в выдыхаемом им воздухе оказалось более 2 промилле алкоголя. В аварии водитель не пострадал, а за совершенное ДТП был привлечен к административной ответственности.

- Находившийся за рулем водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно в течение года, - отметил заместитель начальника Бобруйского РОВД Рустам Хамдамов. - Водительского удостоверения был лишен ранее за аналогичное правонарушение. В настоящее время сотрудники ГАИ Бобруйского РОВД проводят проверку, материалы которой будут переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.

Это уже десятый водитель с начала года, задержанный сотрудниками ГАИ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, отметили в УВД облисполкома.