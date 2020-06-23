В Бобруйском районе горел автомобиль

Ночью 17 июня спасателям поступило сообщение о загорании грузового автомобиля, припаркованного на территории частного домовладения в поселке Глуша Бобруйского района.

К приезду спасателей кабина автомобиля горела открытым пламенем, создалась угроза загорания расположенных вплотную строений.

В результате пожара повреждена кабина автомобиля, моторный отсек, ветровик над крышей, деревянной хозяйственной постройки

Причина пожара устанавливается.

МЧС напоминает: если вы стали очевидцем пожара или другой чрезвычайной ситуации, не оставайтесь в стороне – незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112 и расскажите спасателям о случившимся.

Бобруйский горрайотдел

по чрезвычайным ситуациям