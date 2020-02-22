В Бобруйске злоумышленники проникли в дом и похитили имущество

В оперативно-дежурную часть УВД Бобруйского горисполкома поступило сообщение от 66-летней бобруйчанки о том, что из её дачного дома похищена бытовая и цифровая техника.

Правоохранителями установлены двое бобруйчан, подозреваемых в краже. 27-летний ранее судимый местный житель вместе с 47-летним мужчиной ночью разбили стекло, проникли в дом и похитили имущество. Ввиду того, что вещи были объемными, и за один раз их было не унести, возвращались в дом несколько раз. Часть похищенного имущества была обнаружена по их месту жительства в ходе обыска. Некоторые вещи бобруйчане уже успели продать. Оперативными работниками установлены лица, которым было сбыто имущество. Оно изъято и возвращено владельцу.

Следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело.

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