В Бобруйске в прошлом году разбушевавшаяся теща ударила зятя сковородой и кухонным ножом. Суд назначил наказание

Этот конфликт случился 13 октября прошлого года в квартире много­этажки на Ульяновской улице. В ней жили 63-летняя Зинаида К., ее взрослая дочь и внук. Зять проживал отдельно.

В тот день дочь с мужем купили спиртное и пришли к матери. Выпивали все вместе. Но в какой-то момент теще захотелось высказать зятю все наболевшее: она упрекнула его в том, что он не работает, пьет, собирается в ее квартире проживать.

Зять начал спорить, из квартиры уходить отказался. Тогда Зинаида взяла металлическую сковородку и стукнула его по голове. Потом схватила кухонный нож и ударила им зятя в поясницу. Вскоре дочь, которая этого не видела, ушла с мужем к нему домой. Там она обнаружила рану на его теле и позвонила в «скорую». Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, пострадавший получил «непроникающую колото-­резаную рану поясничной области справа», травму квалифицировали как легкое телесное повреждение.

Выяснилось, что Зинаида К. страдает синдромом зависимости от алкоголя средней стадии. Суд признал ее виновной и назначил штраф в размере 30 базовых величин (810 рублей).

Артур КРАСУТСКИЙ,

заместитель

председателя суда.

Александр УДОДОВ.