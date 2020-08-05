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Происшествия

Подробности ДТП в Бобруйске с 4 автомобилями

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Подробности ДТП в Бобруйске с 4 автомобилями

Подписчики Telegram-канала «Дороги Бобруйска» сообщают, что сегодня 5 августа в Бобруйске произошло ДТП с участием 4 авто.

Как пишут в канале, авария случилась на проспекте Строителей.

Старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД горисполкома Александра Адотик рассказала, что ДТП с участием 4 авто случилось ориентировочно в 7.33.

Девушка, управляя автомобилем «Мазда», не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с «БМВ», который зацепил «Рено», а он в свою очередь автомобиль «Фиат».

По факту ДТП проводится проверка.

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