Подробности ДТП в Бобруйске с 4 автомобилями
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Подписчики Telegram-канала «Дороги Бобруйска» сообщают, что сегодня 5 августа в Бобруйске произошло ДТП с участием 4 авто.
Как пишут в канале, авария случилась на проспекте Строителей.
Старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ УВД горисполкома Александра Адотик рассказала, что ДТП с участием 4 авто случилось ориентировочно в 7.33.
Девушка, управляя автомобилем «Мазда», не выбрала безопасную дистанцию и столкнулась с «БМВ», который зацепил «Рено», а он в свою очередь автомобиль «Фиат».
По факту ДТП проводится проверка.
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