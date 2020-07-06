В Бобруйске спасатели информируют население через кассовые чеки. Где их получить?

Новый способ информирования населения о правилах пожарной безопасности взял на вооружение Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям. Теперь полезные сведения, которые могут спасти кому-то жизнь, размещаются в кассовых чеках при оплате товара.

Чеки появились в десяти магазинах разного назначения, это книжные магазины, продуктовые, магазин «Волшебная грядка», в павильоне продажи шаурмы, детские магазины, услуги, а также чеки появились в туристическом агентстве «TEZ TOUR», граждане, оплатив свою путевку, могут скачать Мобильное приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом», в дорогу, и будут готовы к любой непредвиденной ситуации.

В планах - распространить этот опыт на другие крупные объекты города, охватить не только сферу торговли, услуг, а также транспорта.

Со временем расширится и тематика размещаемой в чеке информации. Сегодня это напоминания гражданам о номерах телефонов – куда звонить в случае пожара, напоминание смотреть серии мультфильма «Волшебная книга», информация «Не оставляйте детей одних!», а также Мобильное приложение «МЧС Беларуси: Помощь рядом».

Покупатели с интересом отнеслись к данной акции, а инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Ольга Ковалькова уверена, что такой способ поможет повысить уровень информированности, а, значит, и безопасности населения.