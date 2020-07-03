В Бобруйске пьяный бесправник протаранил перекрывшую движение машину Департамента охраны. Видео

Ночью 2 июля в Бобруйске наряд местного отдела охраны заметил, как Subaru Forester ехала по тротуару. Как сообщили в МВД, на неоднократные требования остановиться водитель не реагировал и попытался скрыться.

- Во время преследования в городе скорость водителя иномарки достигала 120 км/ч – была реальная угроза жизни и здоровью других участников дорожного движения. Для остановки автомобиля были привлечены дополнительные группы задержания. В итоге милицейский Geely перекрыл дорогу, однако нарушитель не остановился и совершил с ним лобовое столкновение. В результате ДТП никто не пострадал, - отметили в ведомстве.

Выяснилось, что двое пассажиров и 39-летний водитель Subaru были пьяны. У последнего – 2 промилле алкоголя. К тому же, у бобруйчанина нет права управления транспортным средством. На него составили административные протоколы за нарушения правил дорожного движения, в том числе за бесправное вождение в состоянии алкогольного опьянения.

mogilevnews.by