В Бобруйске прошло мероприятие «Школа юных спасателей»

В рамках акции «Каникулы без дыма и огня» на базе пожарной аварийно-спасательной части №2 Бобруйска прошло мероприятие «Школа юных спасателей» с ребятами из лагеря Центра дополнительного образования детей и молодежи «Росквит».

Спасатели показали детям аварийно-спасательную технику, рассказали, чем тушат пожары, для чего нужно столько разного оборудования.

Далее ребят провели в сквер «Юный спасатель», где работник Бобруйского ГРОЧС Алексей Сафронов провел небольшую экскурсию по скверу, рассказал про историю пожарной службы и напомнил правила безопасности в летний период. Беседа прошла в форме викторины и юные спасатели отвечали вместе на вопросы: чем потушить электроприбор, какие ягоды нельзя собирать в лесу, как позвонить в МЧС и почему нельзя баловаться на воде.

Также Алексей Сафронов напомнил про мобильное приложение «Помощь рядом», которое всегда под рукой, и показал несколько мультфильмов «Волшебная книга» о безопасности на природе и водоеме.

Евгений Товстик, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС