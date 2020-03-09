В Бобруйске открывается персональная выставка Марины Таплёнкиной

Тапленкина Марина Владимировна родилась 18 января 1966 года в городе Бобруйске. Училась в средних школах №11 и №12. После окончания школы в 1983 году поступила в «Могилевский технологический университет», сейчас это Могилевский государственный университет продовольствия. Закончила университет в 1988 году став химиком-технологом, хотя мечтала быть врачом как мама Элеонора Васильевна, которая 43 года работала врачом в дочернем унитарном предприятии «Санаторий имени В.И. Ленина».

Отец Владимир Иванович, лётчик. Уйдя в отставку, работал в Могилёвском областном театре драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича.

У Марины Владимировны дружная семья: муж Виктор, главный механик ОАО «ТАиМ», дочь Ирина, основательница студии «Сальма», сын Николай, студент филиала УО «БГТУ» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж», внучка Арина.

На увлечение Марины Владимировны повлияла мама. Со школьной скамьи научила вышивать и вязать.

На выставке в основном все работы – вышивка крестиком. Выполнение креста требует большой точности в счёте ниток, ошибка ведёт к смещению рисунка. Как и в судьбе человека, переплетение светлых нитей с темными делают неповторимый путь.

Как показывает опыт – чем раньше педагоги или родители сумеют вызвать интерес к искусству, тем активнее пробуждается в детях любовь к нему, а значит, утверждается осмысленное, ответственное отношение к миру прекрасного.

Четыре года назад Марина Владимировна вновь вернулась к юношескому увлечению и взялась за творчество с новыми силами. Вышивание позволяет успокоиться и отбросить лишние мысли. Большая любовь, зарядка и отдушина от города - домик на даче, где выращивает уток, пчёл, карасей и раков. Это и даёт вдохновение для картин, где преобладают пейзажи и животные. Но вышивка не единственное увлечение нашей героини, есть ещё музыка, ведь в детстве окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Дома есть синтезатор. Когда на душе есть переживания хорошие или не очень, Марина Владимировна начинает импровизировать, сочиняя музыку.

«Могу гордиться, что честно училась и работала, вырастила замечательных детей, у них есть стремления и они достигают поставленных целей».