В Бобруйске от удара молнии загорелся дом
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Утром 22 июня на телефон 112 поступило сообщение о пожаре дома на ул. Заря в Бобруйске.
Когда к месту вызова прибыли спасатели, крыша уже дымилась. Хозяева находились на улице.
В результате пожара повреждено 30 кв. м кровли, на втором этаже в комнате 3х5 м повреждены стены, потолок и окно ПВХ. Пострадавших нет.
Предполагаемая причина пожара – грозовой удар молнии.
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