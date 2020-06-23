В Бобруйске от удара молнии загорелся дом

Утром 22 июня на телефон 112 поступило сообщение о пожаре дома на ул. Заря в Бобруйске.

Когда к месту вызова прибыли спасатели, крыша уже дымилась. Хозяева находились на улице.

В результате пожара повреждено 30 кв. м кровли, на втором этаже в комнате 3х5 м повреждены стены, потолок и окно ПВХ. Пострадавших нет.

Предполагаемая причина пожара – грозовой удар молнии.