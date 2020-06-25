В Бобруйске мальчишки и девчонки спасали «крокодила»

В рамках акции «Каникулы без дыма и огня» в пришкольном лагере школы №21 прошел день безопасности, куда были приглашены специальные гости – работники Бобруйского горрайотдела по ЧС.

День безопасности начался с просмотра мультфильма «Волшебная книга», где ребята подготавливались, вспоминая правила безопасного поведения в жару, на водоемах, в лесу и с насекомыми. Вскоре, когда на территорию школы прибыла машина спасателей, ребята поняли, что самое интересное еще впереди.

Разделившись на три команды, юные спасатели начали свое путешествие по локациям необычного квеста «Шифр безопасности». В каждой тематической локации мальчишкам и девчонкам нужно было не только вспомнить правила безопасности и ответить на каверзные вопросы, но и сделать это как можно быстрее.

Командам пришлось сразиться с опасными спичками, эвакуироваться из запутанного лабиринта, помочь грибнику разделить грибы на съедобные и несъедобные, спасти тонущего «крокодила» и потушить вредный огонек. Вот с чем столкнулись команды…

Как при любом состязании есть те, кто справился быстрее, но спасатели не могли не отметить и других участников, ведь у всех ребят получилось главное – вспомнить правила безопасности! Поэтому все получили полезные подарки.

Алексей Сафронов

Инспектор Бобруйского ГРОЧС